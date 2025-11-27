フジテレビは27日、25日時点のCMの再開状況を公表。11月単月で、取引社数は前年比約86％まで回復した。フジテレビ本社＝東京・台場タイム・スポットCMの取引社数は4〜11月の累計で5616社。909社だった前年同期に比べ約68％という水準だ。一方、11月単月で見ると424社に。495社だった前年同月に比べて約86％となった。10月単月では338社(前年比約70.4％)だったが、ここから86社増加している。同局では「引き続き、全ての広告主の皆