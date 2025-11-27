東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」で、スマホアプリ『モンスターストライク』との初コラボイベント「ジョイポリス×モンスターストライク STRIKER FESTIVAL」が2025年12月26日から2026年2月23日まで開催される。イベントではデジタリアル衣装の描き下ろし立ち絵イラストとSDイラストが登場し、グッズや館内各所で使用される。人気No.1アトラクション「ハーフパイプ トーキョー」はBGMがモンスト仕様に。乗車中は