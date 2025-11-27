俳優のヴィン・ディーゼルが、「ワイルド・スピード」シリーズで確執が報じられていたドウェイン・“ザ・ロック”・ジョンソンを称賛するコメントを発表した。両者は２０１６年に撮影現場での不仲が表面化し、ドウェインがインスタグラムでヴィンを「臆病者」「キャンディ野郎」と呼んだことで注目を集めた。その後も緊張は続いたが、２０２３年公開の『ワイルド・スピード／ファイヤーブー