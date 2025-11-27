熊本県で25日、震度5強を観測する地震が発生しました。地震に関して「これって地震雲ですか？」「きょうの空の色が不気味で、何かの予兆みたいで怖いです。」などと聞かれることがよくあります。そこで、今回のお天気メモはこちらです。「地震雲や地震の予兆となる気象現象は存在するのか？」結論から言いますと、地震雲や地震の予兆となる気象現象は存在しません。日々、地震や気象の研究をしている気象庁も、気象は大気の現象で