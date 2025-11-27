俳優の北川景子（３９）と人気グループ・ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が２７日、都内で映画「ナイトフラワー」（２８日公開）の前夜祭イベントに森田望智（２９）、ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ・渋谷龍太（３８）らと登場した。同作は借金取りに追われ東京に逃げてきた主人公・永島夏希（北川）が２人の子どもの夢をかなえるため、昼は母親、夜はドラッグの売人となり、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サ