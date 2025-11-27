フジパンは、「いちごコッペ」を12月1日から発売する。フジパンのコッペパンは、沖縄県産黒糖入りの「黒コ ッペ」や、牛乳100％で仕込んだ「ぶどうぱん」などロングセラーのコッペパンが多く、長く消費者に支持されている。今回は、いちごの中でも特に人気の高いあまおう苺を使った、いちごづくしのコッペパンに仕上げた。「いちごコッペ」「いちごコッペ」はいちごを楽しめるコッペパンを目指した。いちごがふんわりと香るいちご