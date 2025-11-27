シベリア抑留を題材にした演劇の稽古をする四国学院大学の学生ら 香川県善通寺市で戦争を題材にした演劇の公演が12月5日から行われます。第2次世界大戦後、多くの日本人が極寒の地で過酷な労働を強いられた「シベリア抑留」の演劇です。戦後80年、戦争体験者から直接話を聴く機会が減る中、その「記憶」を次世代につなぎます。 四国学院大学で演劇を教える仙石桂子さん（44）。学生や、自身が主催する劇団のメンバӦ