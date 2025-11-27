ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）と、キリンビバレッジは、ゴンチャのペットボトルで初の、HOTでも楽しめる「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」を12月2日から全国のセブン−イレブン限定で販売する。ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指して、多くの消費者に新しいティーの魅力を知ってもらいたいという想いから昨年から提携し、ゴンチャのペットボトル飲料を販売している。そし