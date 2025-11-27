高市早苗総理が就任後初となる党首討論に臨んだ。立憲民主党の野田佳彦代表と経済政策について意見を交わした後、国民民主党の玉木雄一郎代表が自民・公明と3党が合意した「年収の壁」の引き上げについて迫った。【映像】高市総理vs野党党首…党首討論で火花散る（実際の映像）「178万円を目指して引き上げる。しっかり守っていただけるかどうか」（玉木代表）「さまざまな工夫をしながら、一緒に関所を乗り越えてまいりましょう