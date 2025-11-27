「タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ」エースコックは、12月22日から、「タテロング マウンテンわかめラーメン しょうゆ」を発売する。同商品のポイントは、山盛りのわかめが迫力満点の定番の「わかめラーメン」にワクワク感をプラスした、年末にピッタリな新商品として登場する。フタからあふれ出そうなマウンテン仕様のわかめ具材が、最後までめんに絡む、食べごたえ抜群の一杯となっている。1983年誕生の「わかめラ