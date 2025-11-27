ワシントン条約締約国会議の委員会は27日、二ホンウナギを含む全てのウナギの国際取引を規制するべきとしたEUなどの提案を否決した。賛成35、反対100という大差の否決だったという。【映像】石破総理（当時）の活躍について語る鈴木農水大臣この結果を受けて鈴木憲和農林水産大臣は「本提案は国際取引による絶滅のおそれのないニホンウナギが含まれるなど科学的根拠を全く欠いている」としたうえで、「うなぎは私も大好きです