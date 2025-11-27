県内のガソリン価格が不正に事前調整されていた問題です。公正取引委員会が県石油商業組合 北信支部のカルテル行為を認定し、「排除措置命令」を出したことを受け、阿部知事は27日の会見で、県としても厳正に対処する考えを示しました。阿部知事「本当にになんというか、残念であると同時に許しがたいという感覚ですね」27日の会見でこう話した阿部知事。公正取引委員会は26日、県石油商業組合の北信支部に対し、ガソリン価格の改