メディアを主体的に読み解くメディアリテラシーの授業が、高知市の横内小学校で開かれました。11月27日、5年生の児童107人を前に高知放送の髙橋生アナウンサーが「ニュースがどうやって出来るのか」や「ニュース報道では欠かせない正確性や速報性、公平性などの大切さ」を説明しました。この授業は全国の放送局が取り組むプロジェクトの一環として高知放送が企画したもので、子どもたちはネットなど