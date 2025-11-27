11月18日に大分市で発生した大規模火災。約170棟が燃え、1人の死亡が確認されています。がれきで覆われた住宅街。焼け焦げた車も確認できます。これまで火災現場への立ち入りは規制されていましたが、発生から10日目の27日、初めて報道陣に公開されました。火災現場はがれきだけの状態となっている部分が多く、家屋ですら骨組みだけの状態のところが多くあります。そして、焦げくさい臭いが今も漂っている状態です。27日朝の時点で