アーセナルの新星マックス・ダウマン（15）のスーパーゴールが話題になっている。15歳のダウマンはトップチームにも名を連ねるアーセナルの新星だが、現地時間26日に行われたUEFAユースリーグの試合ではU-19の選手として出場。対戦相手はU-19バイエルンだったが、アーセナルは4-2で勝利を飾っており、ダウマンはこの試合で2ゴールを挙げている。そんななか、多くの称賛を集めているのが、後半ATに生まれた2点目のゴールだ。右サイ