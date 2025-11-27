＆be（アンドビー）が、大人気パウダーハイライト「＆be ルミナイジングパウダー」から、限定新色「ラベンダー」を2025年12月10日（水）より公式オンラインストアおよび一部店舗にて全国発売となる。■冬の光をまとう限定ラベンダーカラーが登場「＆be ルミナイジングパウダー」は、きらめくツヤと輝きで肌に立体感と奥行きを与えるパウダーハイライト。そんな河北メイクに欠かせない“ナチュラルなツヤ”を宿す人気アイテムに、冬