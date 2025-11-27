トッテナムの指揮官トーマス・フランクはパリ・サンジェルマン（PSG）戦の後、FWランダル・コロ・ムアニ（26）への期待感を語った。英『Evening Standard』が報じている。トッテナムはCLリーグフェーズ第5節で昨シーズン王者のパリと対戦したが、結果は3-5で敗戦してしまった。しかし、点の取り合いとなったこの試合でコロ・ムアニは躍動。先制点となったリシャルリソンのゴールをアシストしただけではなく、後半には自らで2ゴール