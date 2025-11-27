ドジャースの有望株であるホープは大型トレードを成立させる目玉として挙げられた(C)Getty Imagesドジャースは今オフにトレードで大物選手を獲得する可能性はあるのか。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「このオフにトレードされる可能性が最も高いドジャースのプロスペクト（有望株）」を紹介している。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る同メディアは「インパクトのある外野の強