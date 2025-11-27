「焼肉きんぐ」（運営：物語コーポレーション）は12月10日より新グランドメニューが登場する。【画像】焼肉きんぐ、新グランドメニューが登場「五大名物」「裏名物」「青唐焼肉」「五大名物」と「裏名物」をリニューアルし、新たに「青唐焼肉」を加えたグランドメニューの販売を開始。さらに、期間限定の「北海道フェア」も2月下旬まで開催する。「五代名物」は、人気の「きんぐカルビ」や「炙りすき焼カルビ」はそのままに