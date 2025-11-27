優しく穏やかな夫と平穏な日々を送る萌子は、英会話教室で学生時代の知り合い・武内と再会。当初は軽い交流でしたが、武内は既婚者である萌子に対し、不快な接触や誘いをエスカレートさせて…。『最低！既婚ストーカー男』第3話をごらんください。 平和を取り戻したかに見えた萌子だったが、武内は共通の友人・美香を介して仲直りを求め、執着を見せます。そして、誰かから萌子の職場を聞き出した武内は、退勤