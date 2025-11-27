２週間前からはじまったガソリンの補助金の段階的な拡充。その効果から県内最新のガソリン価格は２週連続の値下がりとなりました。 【写真を見る】県内最新のガソリン価格は2週連続の値下がり補助金増額の効果（山形） きょうからは補助金がさらに５円増額され、来週以降も値下がりが続きそうです。 資源エネルギー庁によりますと、今月２５日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より８０銭