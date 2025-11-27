人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）他人の争いには近づかないこと。そっと様子を見るのが吉。11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）優しい気持ちが運気向上のカギ。お見舞いしたり、日頃の感謝を伝えたりして。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ