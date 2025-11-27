警察車両の赤色灯27日午前3時35分ごろ、山梨県道志村の国道413号で、男子高校生ら3人が乗った乗用車が単独で横転する事故があった。大月署によると、運転していた東京都町田市の高校2年の男子生徒（17）の死亡が確認された。生徒は無免許だった。同乗していた町田市の男性会社員（20）と同市のアルバイトの男性（18）が、手や顔の骨を折るなどして重傷。現場は片側1車線で、車は神奈川県方面に向かっていた。署は緩やかなカー