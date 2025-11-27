衆院予算委員会の枝野幸男委員長（立憲民主党）は２７日、国会内で同委員会の与野党筆頭理事と会談し、政府に質問内容を事前に知らせる「質問通告」の早期化を図るため、今後の予算委の審議日程を可能な限り早く決定するよう要請した。審議日程が早めに固まれば、質問通告も早まり、政府側も答弁の準備に余裕をもって臨めることが予想される。６月に与野党がまとめた国会改革案では「審議日程を早期に決定し、計画的な委員会運