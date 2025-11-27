県は、インフルエンザの感染者数が基準値を上回ったとして「流行警報」を発表しました。 今後さらなる増加が懸念され、感染対策などを呼びかけています。 県が発表した今月17日からの1週間の感染症の発生状況によりますと、県内51の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、前の週より608人多い1828人でした。 定点あたりでは35.84人で、流行警報の基準となる「30人」を上回りました。 地域別でみると ▼長崎が「79人