２年連続アメフト学生日本一を狙う立命大（関西２位）は２７日、全日本大学選手権（２９日・えどりく）の早大（関東１位）戦へ、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。対早大は昨冬の前回大会準決勝（長居）で５２―２７、今春オープン戦（滋賀）で４９―０と快勝したが、共にホーム関西開催。舞台はアウェー関東に変わり、ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝は「九対一ぐらいで早稲田ホームだと思う。ボールを渡すとかないよう