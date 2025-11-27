東杜和（とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の28日の天気をお伝えします。27日は午前中は日差しが届きましたが、午後は雲が広がり雨が降った時間もありました。朝の最低気温は全ての地点で一桁となり、今季一番の冷え込みとなった所もありました。日中の最高気温は17℃ほどと、日差しの下では暖かくなりました。これからの天気です。この後、夜にかけて黄砂の飛来が増える見込みです。屋外ではマスクを着用するなど健康