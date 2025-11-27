ブラックフライデーやお歳暮などの影響で、配送に遅れが出ています。物流大手の佐川急便は全国的に荷物の配送に遅れが出ていると発表しました。年末商戦などで急激に配達量が増加していて、日時指定している場合でも、遅延する可能性があるとしています。また、ヤマト運輸もブラックフライデーセールなどによる荷物の一時的な増加や、高速道路の工事による交通規制などの影響で、一部地域で荷物の配送に遅れが出ているということで