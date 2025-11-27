濁流にのみ込まれた街。大雨に見舞われた東南アジア各地で、深刻な被害が広がっています。緊迫の瞬間がカメラに捉えられたのはインドネシア。大規模な地滑りが発生し、大量の土砂が激しい音を立て、木々や家屋をなぎ倒しながら流れ込んできました。一瞬にして土砂にのみ込まれた街。当局などによると、インドネシアでは49人が亡くなり、67人の行方が分かっていません。東南アジアでは、ベトナムでも11月中旬から記録的大雨となって