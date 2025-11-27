私はマリコ（33）。現在職場でアヤセ（22）君の教育係をしています。アヤセ君は真面目な男の子ですが、効率を重視する性格だからなのか、人の気持ちがわからずアルバイトやお客さんからクレームが多数入っているのです。旦那のケイスケ（35）に相談をすると、私にも悪い部分があると言います。教育の仕方がアヤセ君には合っていないのではと言われて、なんだか悩ましい部分があるなと思っていたところ……アヤセ君から退職を考えて