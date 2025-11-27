Snow Man 目黒蓮が、12月1日より全国放映されるキリンビール 晴れ風の新TVCM『「ハレの日、晴れ風。」年末篇』に出演。内村光良と共演する。 （関連：【映像あり】Snow Man 目黒蓮、内村光良と共演のキリンビール 晴れ風新TVCMスペシャル映像） 放映に先立ち、新TVCMの30秒バージョンと、2人が本音で語り合うシーンを収録したスペシャル映像2本のうち『晴れ風 褒めてくれる人篇』が、本日11月27日に