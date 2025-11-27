日本銀行政策委員会野口旭審議委員 日本銀行の最高意思決定機関にあたる政策委員会の審議委員が来県し、大分県内の経済関係者と意見を交わしました。 日銀の政策委員会の審議委員は全国各地を訪問し、地元の経済関係者たちと意見交換する懇談会を開催しています。 27日、大分市で開かれた懇談会に出席したのは野口旭委員です。この中では、県内の経済関係者から地域経済への影響に目配りし、適切な判断をしてほしいなどの