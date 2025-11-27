災害発生時や要人警護に際して通信機器を使って警察の活動をサポートする機動警察通信隊が訓練を公開しました。 訓練に参加したのは、関東管区警察局の機動警察通信隊に所属する5人です。機動警察通信隊は、事件・災害や要人警護などの現場で通信手段を確保、映像や無線を使って現場の状況を伝えます。 今回は電波を送る中継所にトラブルが起きた想定で、ヘリコプターで中継所に降下・上昇する訓練を実施しまし