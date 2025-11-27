広島県教育委員会は、勤務する県立高校に通う女子生徒に複数回わいせつな行為をしたとして、男性教師を懲戒免職にしたと発表しました。 県東部の県立高校勤務の男性教師は、去年１０月から今年１０月までの間、自校に通う女子生徒に対して校内や校外で複数回わいせつな行為をしたとして、27日付けで懲戒免職処分となりました。 県教委によりますと、男性教師は聞き取りに対し行為を認めていて、「関係者全てを裏切って申し訳ない