＜カシオワールドオープン初日◇27日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞プロ6年目で初シードを狙う砂川公佑が、1イーグル・6バーディの「64」をマーク。8アンダーで単独首位とし、10月「フォーティネット プレーヤーズカップ」以来のトップ発進を決めた。【写真】松坂大輔のティショットを見守る大ギャラリーこの大会には2年連続2度目の出場。昨年は「71」「75」で予選落ちを喫していただけに、初日の