＜JLPGAファーストQT C地区3日目◇27日◇ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）◇6432ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第3ラウンドが終了した。28歳の成澤祐美が「68」をマークし、トータル7アンダー・単独首位に浮上した。【写真】中村心さんが髪をほどきましたトータル3アンダー・2位タイにP.サイパン（台湾）と今年のプロテストを突破した松原柊亜。トータル2アンダー・4位タイにはルーキーの中村心、松原と