政府の物価高対策の一つとして想定されている「おこめ券」 【写真を見る】熊本県高森町12月から県内初の「お米券」配布へ毎月1500円分で町内の店舗で国産米に限る そんな中、熊本県高森町は独自の「お米券」を配布すると発表しました。県内の自治体としては初めての取り組みです。 高森町 草村大成町長「12月の頭くらいからやらないと逆に意味がないんじゃないかなと」 高森町は、新米が流通した後もコメの価格が高止まり