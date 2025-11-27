女性を自宅に連れ込み殴ったなどして、強盗殺人未遂の容疑で送検された男が、その後の捜査で容疑を認める 供述をしていることが分かりました。 容疑者の男は（４２）は、１４日、呉市にある集合住宅の共用部分にいた面識のない女性（４０代）を無理やり自室に連れ込み、頭を金づちで何度も殴ったうえリュックサックを奪った疑いがもたれています。 警察によりますと、容疑者の男は、当初「殴ったことは間違いないが殺す気はあり