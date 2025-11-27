ドラゴンズの岡林勇希選手が、4年連続“守備のスペシャリスト”に選ばれました。 【写真を見る】中日ドラゴンズ 岡林勇希選手（23）“三井ゴールデン・グラブ賞” 4年連続4回目の受賞 ｢ずっとBクラスなので、何とか優勝を｣ プロ野球で守備のスペシャリストに贈られる、三井ゴールデン・グラブ賞。きょう授賞式が行われ、外野手部門では岡林勇希選手が4年連続4回目の選出となりました。 （岡林勇希選手）「毎年この