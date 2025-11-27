石川県白山市にある金沢総合車両所跡地の活用を考える検討会が27日開かれ、交流促進やにぎわい創出など、用途ごとにゾーン分けした再開発を行う案が示されました。石川県白山市の松任駅近くに広がる、JR西日本が所有する約14ヘクタールの金沢総合車両所跡地。27日に開かれたこの土地の活用を考える検討会では、用途ごとに3つのゾーンに分けて開発する案が示されました。 跡地の西側は、運動施設やこどもの遊