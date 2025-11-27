大麻成分を含む液体を所持した疑いで逮捕された大相撲の元十両力士の男性が不起訴になりました。元十両力士の40代の男性は今年5月、東京・新宿区の歌舞伎町で、「大麻リキッド」と呼ばれる大麻成分が含まれた液体およそ0.1グラムを所持した疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について27日付けで不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。（フジテレビ社会部）