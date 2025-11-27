東京都内のインフルエンザの患者数が3週連続で警報の基準を超えています。今月17日から23日までの1週間で定点医療機関から報告された東京都内のインフルエンザの患者数は、前の週からおよそ1.16倍の2万1608人で、1つの医療機関あたり51.69人となりました。感染拡大が続いており、去年のピークに迫る勢いです。また、今シーズンの幼稚園や小中高校などの学級閉鎖や臨時休校は2209件に上っています。都は手洗いや室内の適度な加湿と