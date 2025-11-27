一日警察署長として交番の日を周知するもこ＝２７日、相模原南警察署「交番の日」（１１月２７日）に合わせ、相模原南署は同日、交番が地域の安全の拠点となるようＰＲするため、猫保護団体「たんぽぽの里」（相模原市中央区）の猫３匹を一日署長に委嘱した。署長を務めた猫はスコティッシュフォールドの雄「もこ」と「おと」、日本猫の雌「りゅう」。制帽をかぶった愛らしい姿のもこの写真に「困ったら、交番に来て欲しいにゃ