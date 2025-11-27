【モデルプレス＝2025/11/27】演歌歌手の丘みどりが2日、自身のInstagramを更新。パンチニードルの作品を披露し、反響が寄せられている。【写真】41歳演歌歌手「温かみがある」クリスマスモチーフの手芸品◆丘みどり、パンチニードル作品公開丘は「プスプス刺すだけ 私の癒し時間」とコメント。「＃パンチニードル ＃クリスマス」とハッシュタグを添え、制作途中のトナカイの図案のパンチニードル作品を公開した。◆丘みどりの投稿