考え方が2番目(1)【漫画】本編を読む付き合っているのに優先順位が低く、泊まりの翌日には「送るよ」と帰宅を促される――。どこか“彼女になり切れていない”という違和感を抱えながらも、面倒な女だと思われたくなくて本音を飲み込んでしまう。そんな“2番目体質”の恋愛をしてしまった主人公。仕事・恋愛・結婚など、多くの岐路に立つアラサー女性の揺らぎを、リアルな会話と鋭い視点で描き、同世代の女性たちから圧倒的共感を