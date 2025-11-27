大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災は発生から10日目を迎えました。27日は立ち入りが規制されている現場が初めて報道陣に公開されました。 また市は被害にあった建物が182棟に上っていることを明らかにしました。 公開された火災現場 ◆TOS山路謙成記者「少し高い場所から撮影していますが現場はほとんどがれきとなっていて立っている建物も骨組みだけ現場は焦げ臭いにおい」 こちらは航空写真をもとに作