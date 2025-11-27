2011Ç¯¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¡¼¡Ø¥Î¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥ì¥Õ¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥ó¡Ù¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥é¥¤¥Ä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Å¨¤ò²¼¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨Ä¹ÊÔ¥Ó¥Ç¥ªÉôÌç¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¢¡¼¥º¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØThe Doors: When Youre Strange¡Ù¡ÊµìË®Âê¡§¡Ø¥É¥¢¡¼¥º ¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤«¤é15Ç¯¤ò·Ð¤Æ4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¡£ÆüËÜ¤Ç¤â12·î4Æü¤«¤éTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë