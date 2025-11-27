The fin.が4年ぶり4枚目のフルアルバム『Somewhere Between』を11月26日にリリースした。ここ数年、再びUK・USツアーや25都市以上を回った中国ツアーを経て完成した本作は、記憶や感情の「移ろい」をテーマに、"かつての自分"と"いまの自分"、そして"これからの自分"のあいだを行き来するように展開していく作品だ。サウンド面でいえば、これまでのシンセサイザーやピアノを主体とした楽曲を基調としつつも、さらにサックスの味わ