あなたの推しは、隣の席の私▶▶最初から読む▶▶気になってる人が男じゃなかったCDショップで働く、黒ずくめの「おにーさん」に恋する女子高生の大沢あや。でもそのおにーさんの正体は、同じクラスにいる女子高生の古賀みつきでした。バイト時の姿を徹底的に消しているみつきは、学校では冴えない姿。全く気づいていないあやの誤解を解かなきゃと思いつつも、なかなか本当のことを言い出せません。音楽で繋が