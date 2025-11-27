榎原依那が「ヤングアニマルWeb」に登場！ 少し髪が伸びて大人びた彼女に、またアニマルで会える喜びを噛みしめて…。 ©︎榎原依那／白泉社撮影／小池伸一郎 圧倒的な反響を受け、榎原依那がヤングアニマルWEBに再び登場！ ©︎榎原依那／白泉社撮影／小池伸一郎 グラビアはもとより、テレビやYouTubeなど各種メディアで引く手あまたの存在となっ